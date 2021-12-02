للمعلمين والطلاب.. تحديثات جديدة في تطبيق «مايكروسوفت تيمز» (فيديو)

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أضاف تطبيق مايكروسوفت تيمز العديد من الخيارات الخاصة بمشاركة “المحتوى” من الكاميرا في التحديثات الجديدة.

ومن خلال هذه التحديثات يمكن مشاركة

1- السبورة الحائطية

2- مستند

3- مقطع فيديو

وأوضح المعلم والمرشد التربوي عبدالله السلطان، عبر حسابه في “تويتر”، أن الكاميرا ستقوم بالتركيز على الخيار المحدد و سيظهر للطلاب بشكل واضح، حتى لو وقف المعلم أمام السبورة فسيظهر بشكل شفاف.

يذكر أن تطبيق تيمز هو أحد البرامج التي صممتها شركة مايكروسوفت خصيصًا للشركات والمؤسسات لمساعدتها على تنظيم جميع اتصالاتها عبر الإنترنت وأعمال المشاريع المشتركة، ويمنح المستخدمين طريقة كاملة لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت.