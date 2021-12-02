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جورج قرداحي : غدا سأقدم استقالتي

جورج قرداحي : غدا سأقدم استقالتي
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، أنه سيقدم استقالته من منصبه قبل ساعات من لقاء الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في المملكة.

وقال “قرداحي” حسب قناة “الجديد” اللبنانية، أن استقالته هي لاعطاء دفع إيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي، مضيفًا أنه سيعقد مؤتمرا صحافياً غداً الجمعة عند الواحدة بعد الظهر في وزارة الإعلام.

وقالت القناة إن الوزير جورج قرداحي، سيعلن استقالته رسميًا من الحكومة غدا بعد لقاء جمعه بالرئيس ميقاتي أمس الاربعاء، ونزولا عند طلب الفرنسيين لحل الأزمة قبل لقاء ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وتابعت القناة :” المردة تبحث في اسم البديل الذي سيخلف قرداحي وحتى تعيين شخصية أخرى سيكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للاعلام بالوكالة”.

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