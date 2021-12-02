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في حادثين مروعين.. تشييع 7 جنائز في بريدة

في حادثين مروعين.. تشييع 7 جنائز في بريدة
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تواصل- فريق التحرير:

شهدت مدينة بريدة حادثين مروعين منفصلين، راح ضحيتهما 7 أشخاص بينهم 4 شباب وسيدة وطفلتين، فيما أصيبت طفلة وفتاة آخرين.

شيعت مدينة بريدة اليوم الخميس، الضحايا وسط حالة حزن بين الجميع.

وحسب صحيفة عكاظ، فقد وقع الأول مساء الأربعاء على طريق الأمير محمد بن عبدالرحمن بن فيصل الذي يعتبر الدائري الداخلي الجنوبي لمدينة بريدة، بين مركبتين كان أحدهم قد تجاوز الجزيرة الوسطية بين الإتجاهين بعد إختلال توازن مركبته وإرتطامه بالمركبة المتجه بالمسار الآخر، والذي تسببت في وفاة أربعة شباب.

فيما باشرت الجهات المختصة حادث تصادم آخر وجهاً لوجه أول فجر اليوم الخميس بين مركبتين على طريق الجراد شرق بريدة أحد المركبات تقودها سيده، وقد نتج عن الحادث وفاة ٣ بينهم طفلتان وسيدة وإصابة طفله وفتاة.

وأديت الصلاة على جثامين المتوفين في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب،ثم ووريت جثامينهم في مقبرة الموطأ في بريدة، وسط حالة من الحزن، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

 

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