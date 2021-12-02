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جائز في الشرع وبالقانون.. برلماني إيراني يدعو لإطلاق النار على المدنيين

جائز في الشرع وبالقانون.. برلماني إيراني يدعو لإطلاق النار على المدنيين
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تواصل – وكالات:

أثار البرلماني الإيراني موسى غضنفر آبادي، حالة من الجدل، بعد دعوته لإطلاق النار على المحتجين، قائلا إن ذلك “يجوز شرعا وقانونا، ويمكن للأشخاص العاديين القيام بذلك إضافة لقوات الأمن“.

وقال غضنفر آبادي ”إن الأشخاص العاديين ممن يرون وقوع خطر وخسائر يُمكن أن يقوموا بإطلاق النار على المحتجين المخربين، إذ إن هذا الأمر يجوز شرعا وقانونا“.

يأتي ذلك بينما علق رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني على أحداث الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان، قائلا ”إن هذه الأيام المريرة لم تتسبب في حزن سكان محافظة أصفهان فحسب، بل إيران بأسرها“.

وأضاف “أن صوت المحتجين ربما كان أعلى من كل مرة لكي يصل للمسؤولين الذين أوصلوا الأمر إلى هذا المستوى المتأزم؛ بسبب قراراتهم غير الحكيمة فيما يتعلق بالمياه“.

يذكر أن محافظة أصفهان شهدت خلال الأيام الأخيرة احتجاجات للمزارعين، اعتراضا على شح المياه وجفاف منسوب نهر ”زاينده“ التاريخي في المنطقة. بينما أفادت منظمات حقوقية إيرانية بتوقيف عدد من المحتجين من قبل قوات الأمن الإيراني.

فيما أقر المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية نور الدين سلطانيان بإصابة 19 شخصا بجروح في الاحتجاجات التي نظمت الجمعة الماضية.

 

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