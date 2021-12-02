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بعد تهنئته للإمارات .. جورج قرداحي سيعلن استقالته في هذا الموعد

بعد تهنئته للإمارات .. جورج قرداحي سيعلن استقالته في هذا الموعد
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تواصل- وكالات

قالت وكالة رويترز من المتوقع أن يعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته غدا الجمعة.

وكان جورج قرداحي قد كتب على حسابه في تويتر: “أطيب تحية من القلب، إلى الإمارات الحبيبة، قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح”.

وأضاف: “مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد ورسخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ أنوارها على العالم.. أحبتي في الإمارات، كل عام وأنتم بخير، ووطنكم بألف خير”.

واختتم: “أطيب تحية من القلب، إلى الإمارات الحبيبة، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاماً، كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح”.

يذكر أن تصريحات قرداحي كانت قد تسببت في أزمة بين لبنان ودول الخليج، ما أسفر عن حصار دبلوماسي واقتصادي للبنانيين، بسبب إساءة قرداحي لدول الخليج وعلى رأسها المملكة.

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