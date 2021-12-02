«شيطان المنطقة».. وثيقة مُسربة تفضح ما يفعله «حزب الله» في قتلاه باليمن

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة من داخل مليشيا حزب الله اللبناني، والتي تفضح دور الحزب في دعم مليشيا الحوثي باليمن واستهداف المملكة، بالإضافة إلى حرمان قتلاه من إقامة عزاء لهم.

وجاءت الوثيقة تحت عنوان “تعليق مراسم تأبين الشهداء”، والتي تطالب أهالي قتلى مليشيا الحزب في اليمن بعدم إقامة مراسم عزاء لذويهم أو الإعلان عن مكان مقتلهم.

وحسب الوثيقة جاء فيها :” حسب توجيهات الأمين العام حسن نصرالله نفيدكم بأنه قد تم تعليق العمل بمراسم تأبين الشهداء من الذين استشهدوا في اليمن”.

وأضافت الوثيقة: “تقتصر المراسم على إقامة مجلس عزاء للأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط، دون توضيح مكان الاستشهاد، ويسري بهذه التوجيهات حتى تلقي إشعار آخر”.

وشن مغردون هجومًا حادًا على مليشيا حزب الله، التي وصفوها بأنها “شيطان المنطقة”.

كما نشر الحساب مركز القوات اللبنانية، الوثيقة وعلق بالقول :”الدولة مغيبة كليا لا هيبة لها ولا حتى جزئية صغيرة من السيادة والقرار الحر ، فهناك حزبًا محسوب علينا كلبنانيين يتدخل في شؤون الدول الاقليمية ويحارب مع الحوثي في اليمن ويستهدف المملكة والذي دافع عن عرضه وبيته في غزوة عين الرمانة مرمي في السجن منذ أشهر”.