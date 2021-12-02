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ما هو نظر الفجأة وحكمه؟ «الخضير» يجيب

ما هو نظر الفجأة وحكمه؟ «الخضير» يجيب
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، المقصود بنظر الفجأة وحكمه.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد فيه: “في حديث جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: «سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري» [مسلم: 2159]، فما معنى نظر الفجاءة؟”.

وأجاب الشيخ الخضير بقوله “إن نظر الفجاءة المذكور في الحديث المراد به نظر الرجل إلى المرأة من غير قصد ولا ترتيب سابق ولا اتفاق، فمثل هذا معفو عنه، لكن لا يجوز للناظر أن يسترسل أو يديم النظر على أنها هي النظرة الأولى؛ لأنه جاء في الخبر: «لك الأولى وليست لك الآخرة» [أبو داود: 2149].

وأضاف “فقد يقول قائل: إنه يستمر ينظر ويطيل النظرة، ويسميها أولى، لا، هذا خلاف الأمر بصرف البصر، فلابد أن يصرف بصره، وهو مأمور بغض البصر، كما في قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم} [النور: 30] ، فإذا استمر واسترسل في النظر ولم يغمض عينيه فهذا خلاف الأمر بغض البصر، أما ما يحصل من غير ترتيب ولا قصد هذا معفو عنه”.

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