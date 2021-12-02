خريج من الجامعة الإسلامية بالمملكة.. لن تتخيل ما أحدثته مدرسته في نشر الإسلام بأفريقيا

تواصل- فريق التحرير

نشر المدون والباحث محمد الأمين سوادغو على حسابه في تويتر، العديد من الصور التي تكشف عن انتشار الإسلام والدعوة بين الأفارقة، خاصة في دولة بوركينافاسو مسقط رأس المدون الأفريقي.

وبحسب ما نشره على حسابه عن عدد المدارس وتوزيع المصاحف المترجمة إلى الفرنسية لتسهيل نشر تعاليم الإسلام على الطلاب الذي ينطقون الفرنسية قال :” طلاب مدرسة السلام إحدى مدارس العريقة في بوركينافاسو، والتي يعود تاريخها إلى 1957م، قبل استقلال بوركينافاسو عام 1960، منوها أن مدير المدرسة حالياً الذي ورثها من والده خريج سعودي من الجامعة الإسلامية واسمه الشيخ أحمد سانوغو حفظه الله”.

وأضاف أن عدد المدارس الإسلامية في بوركينافاسو بلغ2000 مدرسة وزيارة، تدرس العلوم العربية والإسلامية القرآن الكريم والحديث والفقه والتاريخ الإسلامي والنحو والصرف والبلاغة وغيرها”.

وأكد أننا درسنا في تلك المدارس، وعدد مساجد بوركينافاسو هي بالآلاف، لم نجد إحصائية من باحث معين يمكن الاعتماد عليها.

وحول الأسعار التي تباع بها المصاحف التي ترجمت معانيها الى الفرنسية في بوركينافاسو والتي تم شراؤها في الأيام الأخيرة ووزعت على للطلاب المفرنسين حسب الأنواع والجودة:

1- 6.000 فرنك سيفا ما يعادل 39 ريالا سعوديا

2- 8.000 فرنك سيفا، ما يعادل 53 ريالا

3- 10.000 فرنك سيفا، ما يعادل 65 ريالا.