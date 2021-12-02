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بعد فرض إجراءات جديدة.. الكويت توضح حقيقة ظهور إصابات «أوميكرون» بها

بعد فرض إجراءات جديدة.. الكويت توضح حقيقة ظهور إصابات «أوميكرون» بها
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تواصل- فريق التحرير:

بعد فرض الكويت لإجراءات مشددة أمس عقب ظهور حالة مصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون” في المملكة والإمارات، حسم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حقيقة رصد إصابات بالمتحور الجديد في بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن رئيس الحكومة أن بلاده لم تشهد تسجيل أي إصابة بالمتحور الجديد.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش زيارة قام بها لميدان الأديرع التابع للقوة البرية في الجيش الكويتي.

وأكد الصباح أن الوضع الصحي في بلاده مستقر، موضحا أن السلطات تتابع باهتمام شديد مسألة المتحور الجديد “أوميكرون”.

وذكر أن حالة الوضع الصحي في دولة الكويت “مستقرة ولله الحمد والمنة لكننا نتابع باهتمام شديد المتحور الجديد (أوميكرون) الذي شغل العالم في الأيام القليلة الماضية ووصل إلى بعض الدول الخليجية”.

وأبان أن “التقصي والتتبع من وزارة الصحة قائمان كما أن اللجنة العليا لطوارئ كورونا في مجلس الوزراء تتابع باهتمام كل التقارير من وزارة الصحة ومجلس الوزراء في حالة استعداد دائم للتعامل مع هذاالوضع”.

وأوضح أن “الاحترازات التي اتخذتها دولة الكويت بمنع دخول أي شخص لم يتلق التطعيم وفرض مسحة أثبتت نجاعتها” مشددا سموه على “ضرورة الالتزام والتقيد بالاشتراطات الصحية في المرحلة المقبلة”.

 

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