رجل يحمل بندقية يبث الرعب خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك

تواصل – وكالات:

رصدت الشرطة الأمريكية، تقارير عن رجل يحمل ما يبدو أنه بندقية قرب مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وطلبت من الأفراد والمندوبين داخل المقر أن يحتموا في مكانهم.

وأوضح المحقق هوبرت رييس إن إدارة شرطة نيويورك تستجيب للعديد من المكالمات التي أبلغت عن رجل يحمل ما يبدو أنه بندقية في الجادة 1، بالقرب من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

بينما قال مسؤول في سلطات تطبيق القانون، إن وحدات خدمات الطوارئ تتحدث مع الرجل الذي يبدو أنه لا يزال يمتلك السلاح، وفقا لـ”سي إن إن عربية”.

وأعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة أنه تم إغلاق المبنى بسبب نشاط الشرطة الذي يجري خارج الأمم المتحدة أمام بواباتنا”، مضيفا أن “الجميع في المبنى في الوقت الحالي، والمجمع مغلق”.

وقالت رسالة داخلية من جهاز الأمن التابع للأمم المتحدة: “تود دائرة الأمن والسلامة التابعة الإبلاغ عن وجود نشاط مستمر للشرطة في جادة 1 بين الشارعين 42 و 43”.