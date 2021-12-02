السبت.. كسوف كلي أخير لـ الشمس هذا العام لن يشاهده المواطنون

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن الكرة الأرضية ستشهد يوم السبت القادم، كسوفاً كلياً للشمس، كآخر كسوف هذا العام وهو الكسوف الثاني لها.

وأفادت “الفلكية” أن الكسوف سيكون مشاهداً عبر القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، في حين سيشاهَد جزئياً في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، ولن يكون مشاهداً في المملكة أو الوطن العربي.

من جانبه أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره، أن مراحل هذا الكسوف كافة ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الساعة 08:30 صباحاً حتى الساعة 12:37 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وأضاف- حسب صحيفة المدينة- أن هذا الكسوف يحدث بعيداً في القارة القطبية الجنوبية، وأن عدداً محدوداً جداً من الناس يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات سيتمكنون من مشاهدته.