ليس حريقاً.. هذا ما أحدثه التغير المناخي في الهند

تواصل – فريق التحرير:

تسبب التلوث البيئي الحاد في الهند، في موجة من الضباب والغبار وانعدام الرؤية الأفقية في الأجواء، وإغلاق المدارس بقرار من القضاء.

وأوضحت صورة متداولة، على مواقع التواصل الاجتماعي، حجم التلوث في الهند، ومدى تأثير التغيير المناخي في البلاد.

وعلق المغردون: ” التغير المناخي.. ما تراه في الصورة ليس حريقا، إنّما هو تلوّث بيبئي حاد، اضطر البلاد لإغلاق المدارس والعمل من المنازل بقرار من القضاء”.

وتعاني الهند منذ فترة طويلة من مشاكل التلوث والتي تسببت في انتشار الأمراض لاسيما بين كبار السن والأطفال.