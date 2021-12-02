الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

وكيل «الصحة» يكشف أفضل مضاد للمتحور الجديد:«عروش أوميكرون تتهاوى»

وكيل «الصحة» يكشف أفضل مضاد للمتحور الجديد:«عروش أوميكرون تتهاوى»
0

تواصل- فريق التحرير:

زفّ وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، بشرى سارة بشأن دواء جديد يعد الأفضل في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمتحورات الناشئة عنه بما فيهم “أوميكرون”.

ونشر “عسيري” دراسة جديدة حول هذا “المضاد”، وعلق بالقول، :” بيانات إضافية حول فعالية المضادات أحادية النسيلة المستخدمة في علاج كوفيد ضد متحور أوميكرون مثل غيره من المتحورات”.

وأضاف وكيل الصحة :”عروش اوميكرون تتهاوى وحتى لو اصبح السائد فلن يؤثر غالباً في مسار الخروج من الجائحة بحول الله”.

وحسب الدراسة تُظهر البيانات قبل السريرية أن “سوتروفيماب” ، المرخص به في بلدان متعددة حول العالم ، يحتفظ بالنشاط ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق ، بما في ذلك الطفرات الرئيسية لأوميكرون.

كما يجب تأكيد البيانات عن طريق إجراء مزيد من الاختبارات المعملية للفيروسات الزائفة.

وأكدت الدراسة أن بيانات ما قبل السريرية تثبت أن sotrovimab ، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة ، يحتفظ بالنشاط ضد الطفرات الرئيسية من متغير Omicron SARS-CoV-2 الجديد (B.1.1.529).

وتضيف: حتى الآن ، أظهر سوتروفيماب نشاطًا مستمرًا ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق والمصالح التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وتستكمل الشركات الآن اختبار الفيروسات الزائفة في المختبر لتأكيد نشاط تحييد سوتروفيماب ضد مجموعة جميع طفرات “أوميكرون” بقصد توفير تحديث بحلول نهاية عام 2021.

 

 

 

مواد ذات صلة

دولة أوروبية تعلن عن 50 إصابة بـ«أوميكرون» في مدينة واحدة

دولة أوروبية تعلن عن 50 إصابة بـ«أوميكرون» في مدينة واحدة

دولة آسيوية تسجل 5 إصابات جديدة بـ”أوميكرون”

دولة آسيوية تسجل 5 إصابات جديدة بـ”أوميكرون”

لمواجهة «كورونا» وتحوراته.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية في الحرمين

لمواجهة «كورونا» وتحوراته.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية في الحرمين

متحدث «الصحة» يحسم الجدل: هل سنعود إلى الحجر؟

متحدث «الصحة» يحسم الجدل: هل سنعود إلى الحجر؟

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>