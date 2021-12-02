وكيل «الصحة» يكشف أفضل مضاد للمتحور الجديد:«عروش أوميكرون تتهاوى»

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زفّ وكيل وزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، بشرى سارة بشأن دواء جديد يعد الأفضل في مواجهة فيروس كورونا المستجد والمتحورات الناشئة عنه بما فيهم “أوميكرون”.

ونشر “عسيري” دراسة جديدة حول هذا “المضاد”، وعلق بالقول، :” بيانات إضافية حول فعالية المضادات أحادية النسيلة المستخدمة في علاج كوفيد ضد متحور أوميكرون مثل غيره من المتحورات”.

وأضاف وكيل الصحة :”عروش اوميكرون تتهاوى وحتى لو اصبح السائد فلن يؤثر غالباً في مسار الخروج من الجائحة بحول الله”.

وحسب الدراسة تُظهر البيانات قبل السريرية أن “سوتروفيماب” ، المرخص به في بلدان متعددة حول العالم ، يحتفظ بالنشاط ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق ، بما في ذلك الطفرات الرئيسية لأوميكرون.

كما يجب تأكيد البيانات عن طريق إجراء مزيد من الاختبارات المعملية للفيروسات الزائفة.

وأكدت الدراسة أن بيانات ما قبل السريرية تثبت أن sotrovimab ، وهو جسم مضاد أحادي النسيلة ، يحتفظ بالنشاط ضد الطفرات الرئيسية من متغير Omicron SARS-CoV-2 الجديد (B.1.1.529).

وتضيف: حتى الآن ، أظهر سوتروفيماب نشاطًا مستمرًا ضد جميع المتغيرات المختبرة المثيرة للقلق والمصالح التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وتستكمل الشركات الآن اختبار الفيروسات الزائفة في المختبر لتأكيد نشاط تحييد سوتروفيماب ضد مجموعة جميع طفرات “أوميكرون” بقصد توفير تحديث بحلول نهاية عام 2021.