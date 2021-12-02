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السفارة في ألبانيا تنبه المواطنين: تأشيرة سارية أو المغادرة في هذا الموعد

السفارة في ألبانيا تنبه المواطنين: تأشيرة سارية أو المغادرة في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت سفارة المملكة في تيرانا، اليوم الخميس، نداءا للمواطنين المتواجدين في ألبانيا بوجوب المغادرة في 2021/12/31م، ما لم يكن لديهم تأشيرة سارية.

وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إنه على المواطنين المتواجدين في ألبانيا مغادرة أراضيها في 31/12/2021، ما لم يكن لديهم تأشيرة سارية وذلك حسب الآتي:

أولا: فيما يخص القرار الصادر من مجلس الوزراء الألباني ، والذي ينص على أنه يحق للمواطنين السعوديين القادمين من المملكة الدخول إلى جمهورية ألبانيا بدون تأشيرة مسبقة، وذلك في الفترة من 1 أبريل 2021م إلى 31 ديسمبر 2021م.
وبناء على هذا القرار، فإنه يجب على المواطنين ضمان الدخول والخروج من أراضي ألبانيا خلال الفترة المذكورة أعلاه.

ثانيا: في حالة رغبة المواطنين البقاء في أراضي الجمهورية الألبانية بعد تاريخ: 31 ديسمبر 2021م، فعليهم الالتزام بالتشريع الخاص بالأجانب في ألبانيا، وذلك بتقديم طلب تأشيرة قبل انتهاء المدة المحددة.

ثالثا: في حال عدم التزام المواطنين بتقديم طلب التأشيرة قبل التاريخ المحدد أعلاه، وتجازوهم لفترة الإقامة النظامية في الجمهورية الألبانية، فإنهم يخضعون للمادة رقم (141) من قانون الأجانب رقم (779 2021)، والتي تنص على (يعاقب المخالف لشروط الإقامة المحددة، والمغادر طوعا قبل أن تأمر سلطات الحدود والهجرة بإبعاده بغرامة قدرها (50,000 خمسون ألف ليك ألباني). وإذا تجاوزت فترة الإقامة الغير مسموح بها أكثر من شهر فيتم دفع غرامة قدرها 100,000 مائة ألف ليك ألباني.

 

 

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