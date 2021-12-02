سيف القذافي يعود للسباق الرئاسي

تواصل- فريق التحرير

في تطورات المشهد الليبي، حول قبول ورفض الطعون المقدمة ضد المرشحين في الانتخابات الرئاسية ، قضت محكمة الاستئناف بمحكمة سبها بإعادة المرشح سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي الرئاسي.

وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الطعن الذي تقدم به ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين.

وكان نجل القذافي قد تقدم بطعن ضد قرار استبعاده من السباق الرئاسي بعد اكتمال الهيئة القضائية، وذلك بعد تعثرها لعدة أيام.

وقد أودع محامي سيف الإسلام القذافي الأوراق والمستندات اللازمة لموكله، التي تثبت قانونية ترشحه إلى لجنة الطعون المجتمعة داخل المحكمة.

وكان العشرات من أنصار سيف الإسلام القذافي، قد تجمعوا خارج المحكمة، في انتظار قرارها الذي سيحدد مصير مرشحهم من عدمه.