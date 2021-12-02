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لماذا يتسبب لقاح “استرازنكا” في جلطات دموية؟.. دراسة تتوصل للنتيجة

لماذا يتسبب لقاح “استرازنكا” في جلطات دموية؟.. دراسة تتوصل للنتيجة
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تواصل- وكالات:

اشتكى مئات الأشخاص حول العالم من الإصابة بجلطات عقب حصولهم على لقاح “استرازنكا” المضاد لفيروس كورونا، وهو ما جعل العلماء يعكفون على الأبحاث والدراسات للتوصل إلى نتيجة.

ومؤخرًا حدد العلماء سبباً محتملاً للجلطات من اللقاح، بعد أن كان استخدام اللقاح محدوداً عالمياً لمنع الآثار الجانبية النادرة.

وكانت الجلطات أكثر شيوعاً بعد الجرعة الأولى من الثانية، حيث تم الإبلاغ عن 426 حالة إلى المنظم البريطاني حتى 17 نوفمبر من أكثر من 24 مليون جرعة تم منحها.

ووجد البحث قبل السريري، الذي أجري مع أسترازينيكا، أن التفاعل بين اللقاح وبروتين معروف باسم عامل الصفائح الدموية 4 يمكن أن يكون وراء حالات تجلط الدم مع متلازمة قلة الصفيحات، وفقاً لدراسة نُشرت يوم الأربعاء في مجلة Science Advances من قبل علماء من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وتباطأ منح لقاح أسترازينيكا، الذي تم تطويره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، على مستوى العالم بسبب ارتباط محتمل بين اللقاح والحالات النادرة لجلطات الدم، حيث حدت المملكة المتحدة من استخدامه لمن هم فوق 40 عاماً، فيما لم تسمح الولايات المتحدة بإعطاء اللقاح.

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