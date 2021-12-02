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ضبط 11 مخالفا لنظام البيئة بجدة

ضبط 11 مخالفا لنظام البيئة بجدة
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تواصل- واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (7) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيتين المصرية واليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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