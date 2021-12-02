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داهمه موت الفجأة.. لحظة وفاة المدرب المصري أدهم السلحدار في الملعب وسط صدمة الجميع

داهمه موت الفجأة.. لحظة وفاة المدرب المصري أدهم السلحدار في الملعب وسط صدمة الجميع
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تواصل- فريق التحرير:

حالة من الصدمة انتابت الوسط الرياضي في مصر، عقب وفاة مدرب لفريق المجد السكندري الناشط في دوري القسم الثاني، إثر مداهمة “موت الفجأة” له في الملعب عقب دقائق من إحراز فريقه هدفا في شباك الفريق الخصم.

وحسب وسائل إعلام محلية، توفى أدهم السلحدار  نجم الإسماعيلي السابق، والمدير الفني لفريق المجد السكندري ، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، داخل الملعب بعد فرحته بهدف فريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة اليوم الخميس.

وفاز فريق المجد السكندري، على نظيره الزرقا بهدف دون رد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخلال احتفال اللاعبين والجهاز الفنى للمجد سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيا عليه وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وسادت حالة من الصدمة في الوسط الرياضي، وعبر العشرات عن حزنهم على الفقيد داعين له بالرحمة، فيما تصدر اسم الراحل الترند على “تويتر” في مصر وقدم اعلاميين ومشاهير النعي عبر الهاشتاق.

 

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