ظنوه لاجئا.. مترجم يفضح انتهاكات دولة أوربية ضد اللاجئين بعد سحله وتجريده من ملابسه

تواصل- فريق التحرير

في واقعة صادمة، كشفت عن المعاناة التي يتعرض لها اللاجئون، خاصة عند الحدود اليونانية، كشف أحد المترجمين عن فظائع وقعت بحق اللاجئين.

وكانت السلطات اليونانية قد قامت بتجريد المترجم من ملابسه، والاعتداء عليه بالضرب، ودفعوه إلى البحر لكي يعود إليه مجددا، بعد أن ظنوه أنه أحد اللاجئين.

صحيفة ” نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت أن قوات من حرس الحدود اليوناني اعتدت في سبتمبر الماضي على مترجم، وأرغموه على اجتياز الحدود نحو تركيا، ظناً منهم أنه طالب لجوء.

وأضافت أن المسؤولين اليونانيين كثيرا ما نفوا شكاوى جماعات حقوق الإنسان من أن حرس الحدود قد تعاملوا بوحشية مع المهاجرين.

ويعمل المترجم المعتدى عليه، لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”، ويقيم بشكل قانوني ضمن أراضي الاتحاد الأوروبي.

وقد تقدم بشكوى رسمية مدعومة بالأدلة، وفقا، لمسؤولين أوروبيين يتعاملون مع قضيته.

وتمثل ادعاءاته إشكالية بشكل خاص للمسؤولين اليونانيين، لأنه مقيم قانوني في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المترجم أنه والعديد من المهاجرين الذين احتجز معهم تعرضوا للضرب وتجريدهم من ملابسهم، وأن الشرطة صادرت هواتفهم وأموالهم ووثائقهم.

وأوضح أن محاولاته لإخبار الشرطة بهويته كمترجم قوبل بالضحك والضرب، منوها أنه نقل إلى مستودع بعيد حيث احتجز مع 100 آخرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال.