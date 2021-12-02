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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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«توكلنا» يعلن إتاحة خدمة جديدة للطلاب وأولياء الأمور

«توكلنا» يعلن إتاحة خدمة جديدة للطلاب وأولياء الأمور
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن تطبيق توكلنا- التطبيق الرسمي المعتمد بالمملكة والمطور للحد من انتشار فيروس كورونا- إتاحة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية، للطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر التطبيق.

وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بإمكانكم الآن استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية عبر تطبيق توكلنا”.

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