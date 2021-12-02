«توكلنا» يعلن إتاحة خدمة جديدة للطلاب وأولياء الأمور

تواصل- فريق التحرير:
أعلن تطبيق توكلنا- التطبيق الرسمي المعتمد بالمملكة والمطور للحد من انتشار فيروس كورونا- إتاحة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية، للطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر التطبيق.
وقال التطبيق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” بإمكانكم الآن استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية عبر تطبيق توكلنا”.
الطلاب والطالبات وأولياء الأمور
بإمكانكم الآن استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية عبر تطبيق#توكلنا.pic.twitter.com/GaIphS5at1
— تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp)December 2, 2021