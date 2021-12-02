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مستثمر يقدم مقترحاً للحد من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية (فيديو)

مستثمر يقدم مقترحاً للحد من ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

اقترح المستثمر في قطاع الاستقدام “حكيم الخنيزي” بإتاحة الاستقدام من دول أخرى غير الفلبين تجنبا لارتفاع الأسعار.

وقال الخنيزي، لـ”نشرة النهار”، على قناة الإخبارية: “نقترح خلال فترة تعليق الاستقدام من الفلبين إتاحة الاستقدام من دول أخرى تجنبا لارتفاع الأسعار، مضيفا كلما تعددت قنوات الاستقدام من الدول انخفضت الأسعار”.

وقال سمعنا من بعض المصادر في الفلبين معلومات بشأن تعليق العمالة المنزلية بصفة نهائية، مؤكدا أن هذه المعلومات لم يتم التحقق من صحتها حتى الآن.

وأضاف أنه يتم استقاء المعلومات من القنوات الرسمية ممثلة في وزارة الموارد البشرية ومكاتب العمل التابعة لها.

 

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