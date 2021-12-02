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توجيه عاجل من «التعليم» بعد تسجيل أول إصابة «أوميكرون» بالمملكة

توجيه عاجل من «التعليم» بعد تسجيل أول إصابة «أوميكرون» بالمملكة
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تواصل- فريق التحرير:

بعد مرور 24 ساعة من إعلان وزارة الصحة عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”، لمواطن قادم من دولة إفريقية، قررت وزارة التعليم إعادة توجيه تعليمات ضرورية إلى كل الطلاب، لمنع انتشار هذا المتحور والحفاظ على سلامتهم.

وشددت “التعليم” على الطلاب ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، كونها ” تحمينا من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا”.

وقالت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، يحمينا من خطر الإصابة بمتحورات فيروس كورونا، وخاصة متحور أوميكرون حديث النشوء، حيث لم تكتمل بعد المعلومات عن مستويات مخاطره”.

وأضافت الوزارة أن “أوميكرون” يندرج تحت المتحورات المثيرة للقلق، التي تكون فيها احتمالية لتغيرات في أنماط وسلوكيات الفيروس، مشيرة إلى أن مخاطره المحتملة تكمن في سرعة انتشاره وانخفاض استجابته للقاحات وشدة العدوى.

وعن كيفية الحماية من هذا المتحور، حددت الوزارة 5 إجراءات ضرورية يجب الإلتزام بها، والتي جاءت كالتالي:

1- ارتداء الكمامات في كل مكان.

2- استكمال التحصين بجرعتين.

3- تلقي الجرعة التنشيطية بعد مضي 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية تعزيزًا للمناعة.

4- تحديث الحالة الصحية في توكلنا.

5- التعامل بحذر مع مستجدات كورونا.

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