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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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“STC” تعلن عن فرص تدريب وعمل بمكافآت ومزايا شهرية

“STC” تعلن عن فرص تدريب وعمل بمكافآت ومزايا شهرية
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تواصل- فريق التحرير: 

أعلنت “شركة الاتصالات السعوديةSTC”” عن بدء التقديم في برامج “التدريب التعاوني” لعام 2022م؛ والتي تستهدف الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات، وفقاً للتفاصيل التالية:

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

2- طالب في مرحلة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أدناه.

3- لا يشترط الخبرة المسبقة.

4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

5- مهارات الاتصال.

التخصصات:

– (الإدارية، الهندسية، التقنية، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.

مزايا التدريب في شركة الاتصالات السعودية:

1- مكافأة مالية شهرية ومزايا تنافسية أخرى.

2- فرصة للتدريب والعمل جنباً إلى جنب مع فريق من الخبراء المحترفين.

3- العمل على مشاريع عملية حقيقية والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.

4- إتاحة الفرصة للتطوير المهني والوظيفي عبر تقديم دورات مجانية وورش عمل مستمرة.

التقديم:

– التقديم متاح الأن عبر بوابة التوظيف الرسمي لشركة الاتصالات السعودية، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب.

– رابط التقديمهنا:

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