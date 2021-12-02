“STC” تعلن عن فرص تدريب وعمل بمكافآت ومزايا شهرية

تواصل- فريق التحرير:
أعلنت “شركة الاتصالات السعوديةSTC”” عن بدء التقديم في برامج “التدريب التعاوني” لعام 2022م؛ والتي تستهدف الخريجين والخريجات في مختلف التخصصات، وفقاً للتفاصيل التالية:
شروط التقديم:
1- أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
2- طالب في مرحلة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أدناه.
3- لا يشترط الخبرة المسبقة.
4- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
5- مهارات الاتصال.
التخصصات:
– (الإدارية، الهندسية، التقنية، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
مزايا التدريب في شركة الاتصالات السعودية:
1- مكافأة مالية شهرية ومزايا تنافسية أخرى.
2- فرصة للتدريب والعمل جنباً إلى جنب مع فريق من الخبراء المحترفين.
3- العمل على مشاريع عملية حقيقية والمساهمة في تحقيق أهداف الشركة.
4- إتاحة الفرصة للتطوير المهني والوظيفي عبر تقديم دورات مجانية وورش عمل مستمرة.
التقديم:
– التقديم متاح الأن عبر بوابة التوظيف الرسمي لشركة الاتصالات السعودية، ويستمر حتى اكتمال العدد المطلوب.
– رابط التقديمهنا: