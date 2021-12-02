امرأة تهدد بتفجير منزلها وتتسبب في إجلاء 48 من جيرانها

تواصل – وكالات:

هددت امرأة روسية تبلغ من العمر 66 عاما من سكان مدينة “سوخوي لوغ” في منطقة الأورال بتفجير منزلها بعد أن تمكنت من الهرب من الشرطة.

وتسلقت المرأة شرفة جيرانها وانتقلت من الطابق الرابع في العمارة متعددة الشقق إلى طابقها الخامس.

كما هددت بتفجير المنزل عن طريق فتح الغاز في شقتها، واضطر رجال الشرطة والطوارئ إلى إجلاء 48 شخصا من العمارة وقطع الغاز في كل الشقق .

وحاولت المرأة الروسية بعد تقاعدها عن العمل، الهروب من الشرطة التي ألقت في نهاية المطاف القبض عليها.

ومن غير المعروف إلى حد الآن ما دفع بالمرأة المتقاعدة إلى تعريض جيرانها لخطر الانفجار، حيث باشرت الشرطة الروسية التحقيق في الحادث.