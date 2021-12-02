رئيس وزراء دولة الاحتلال في ورطة.. ماذا صنعت زوجته؟

تواصل- فريق التحرير

تعرض رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت لموجة من الانتقادات، عقب الكشف عن رحلة استجمام ستقوم بها زوجته، بعد تصريحاته بضرورة عدم السفر إلا في الضرورة القصوى.

وفي تفاصيل الواقعة فقد ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أنه على الرغم من توصية رئيس وزراء دولة الاحتلال “نفتالي بينيت” بالامتناع عن السفر، فإن زوجته وأطفاله يخططون للذهاب في رحلة استجمام.

وشن وزير المالية السابق في دولة الاحتلال “يسرائيل كاتس”، هجوما حادا على ” بينيت” وعائلته، حيث كتب على حسابه في تويتر قائلا : “بعد نصح المواطنين الإسرائيليين بعدم السفر إلى الخارج، تسافر زوجة بينيت وأطفاله لقضاء إجازة في الخارج”.

وأضاف: هذا هو الحال عندما أصبح الكذب السياسي هو القاعدة ويتم الدوس على المثال الشخصي في الأماكن العامة.. وقاحة”.

يذكر أن بينيت كان قد عقد يوم الجمعة الماضي اجتماعا طارئا مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، في ضوء إعلان جمهورية جنوب إفريقيا عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا، أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم “أوميكرون” وصنفته على أنه “مصدر للقلق”.

وعندما سئل عن إذا كان هذا هو الوقت المناسب للرحلات الجوية إلى الخارج، قال: “لا أوصي حاليا السفر إلى الخارج في ظل هذا المستوى من عدم اليقين”.