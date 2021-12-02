رغم قطع العلاقات الدبلوماسية.. رسالة مفاجئة من«قرداحي» لدولة خليجية..والرد: لن نقبل التزلف

تواصل- فريق التحرير:

على الرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قرر توجيه رسالة “غير متوقعة” إلى الإمارات لتهنئتها بعيدها القومي الـ50، إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أحرجوه بردود غاضبة، واصفين رسالته بـ”محاولة التزلف” لتصويب ما اقترفه بحق المملكة والإمارات والبحرين والكويت، بعد إساءته لجهود تحالف الشرعية في اليمن.

وقال “قرداحى” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادة وشعبا، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاما كأنها خمسون قرنا من الانجاز والتطور والرقي والطموح”.

وأضاف: “مسيرة، أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد ورسخ بنيانها أركان الدولة الذين جاؤوا بعده، ليجعلوا من بلادهم بلاد خير، وسلام وازدهار وتسامح، تشعّ انوارها على العالم.. أحبتي في الامارات، كل عام وانتم بخير، ووطنكم بألف خير”.

واختتم: “أطيب تحية من القلب، الى الامارات الحبيبة، قيادةً وشعباً، بمناسبة عيدها الوطني الخمسين.. خمسون عاماً، كأنها خمسون قرناً من الانجاز والتطور والرقي والطموح”.

وانهالت عليه ردود المعلقين، بالهجوم ونقده على موقفه الذي سبق أن أعلن عنه بوصف مليشيا الحوثي بأنها تدافع عن نفسها ضد “اعتداء” تحالف الشرعية الذي تقوده المملكة في اليمن لدعم الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، واعتبر المعلقون أن رسالته محاولة “تزلف” غير مقبولة.

وأمس قال جورج قرداحي، إنه “يحتقر” الذين يتهموه بالعمالة لصالح مليشيا حزب الله، مجددا استعداده للاستقالة من منصبه إذا أدى هذا الأمر إلى إنهاء الأزمة مع الدول الخليجية.

وأضاف في تصريح لقناة “فرانس 24″، أنه أبلغ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي بعدم تمسكه بمنصبه.

وأضاف: “يجب إيجاد حل، إما بالبقاء أو بالاستقالة، وهذا الموضوع يتقرر في مجلس الوزراء مجتمعا”.

وزعم أنه يتعرض “لضغطين من الشارع اللبناني، ضغط من الأكثرية تطالبه بعدم الاستقالة، وضغط من الجهة الأخرى للاستقالة للحفاظ على مصالح لبنان”.

وتابع:”إذا كانت هناك دلائل على أن استقالتي ستؤدي إلى إعادة العلاقات مع دول الخليج فورا، وإلى وقف الحملة المسعورة والمركزة على حكومة ميقاتي، فسأضع استقالتي فورا على طاولة مجلس الوزراء حتى يبت هذه الاستقالة”.