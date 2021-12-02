الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تعلن فتح باب القبول لرتبة «جندي».. 8 شروط للتسجيل

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تعلن فتح باب القبول لرتبة «جندي».. 8 شروط للتسجيل
قوات الخاصة لأمن الحج والعمرة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول والتسجيل

1- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

5- ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

 

وأكدت القوات الخاصة لأمن الحج والعمر على أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .

موعد ورابط التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1443/05/02هـ الموافق 2021/12/06م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/05/07هـ الموافق 2021/12/11م، من من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

مواد ذات صلة

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مصري قتل آخر طعناً بـ«سكين» في الرياض

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مصري قتل آخر طعناً بـ«سكين» في الرياض

تنفيذ القصاص في الباكستاني «سيد ياسر».. ارتكب هذه الجريمة

تنفيذ القصاص في الباكستاني «سيد ياسر».. ارتكب هذه الجريمة

قرار عاجل من «الداخلية» بتعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول

قرار عاجل من «الداخلية» بتعليق الرحلات الجوية القادمة من 7 دول

بالفيديو.. الأمن العام يكشف ملابسات جرائم نصب واحتيال وتحرش ويضبط الجناة

بالفيديو.. الأمن العام يكشف ملابسات جرائم نصب واحتيال وتحرش ويضبط الجناة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>