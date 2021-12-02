القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تعلن فتح باب القبول لرتبة «جندي».. 8 شروط للتسجيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة (جندي)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

شروط القبول والتسجيل

1- أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

3- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

4- أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

5- ان يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

6- ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

7- أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

8- بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

وأكدت القوات الخاصة لأمن الحج والعمر على أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة .

موعد ورابط التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الإثنين بتاريخ 1443/05/02هـ الموافق 2021/12/06م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/05/07هـ الموافق 2021/12/11م، من من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).