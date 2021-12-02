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اعتماد عقود تأجير السيارات سندات تنفيذ بدءًا من 2022

اعتماد عقود تأجير السيارات سندات تنفيذ بدءًا من 2022
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تواصل – واس

وقع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، مذكرة تعاون بشأن عدّ العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًا بدءًا من مطلع العام القادم 2022م لعمليات وإجراءات التعاقد كافة بين مكاتب التأجير والمستفيدين، بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

ويأتي التوقيع على مذكرة التعاون تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على أن يكون عقد تأجير المركبات بجميع أنواعها الموقّع بين أطرافه من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للنقل الخاصة بتنظيم عمليات تأجير المركبات في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ.

وسيسهم العقد الموحد في الحد من إساءة استخدام الأوراق التجارية في قطاع التأجير، والحد من تزوير المستندات بما يكفل حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد “المستفيدين ومكاتب التأجير”، وبما يضمن تشجيع وحماية الاستثمار في قطاع تأجير السيارات ويعزز جوانب الحوكمة فيه.

كما يمكن لأطراف العقد تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد بشكل إلكتروني من خلال محاكم التنفيذ وبشكل إلكتروني بالكامل، مما يسهل على المستفيدين سرعة تقديم الطلب والتنفيذ، ويحد من المنازعات أمام المحاكم الناتجة عن الخلافات ما بين أطراف العقد.

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