تنويه مهم من سفارة المملكة للمواطنين العالقين في المغرب

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة لدى المغرب بياناً بشأن المواطنين العالقين، بسبب إغلاق السلطات المغربية للأجواء أمام جميع الرحلات الدولية القادمة للمغرب ولمدة أسبوعين.

وقالت السفارة: إنه في حال صدور توجيهات من السلطات المختصة في المملكة بتسيير رحلات من الخطوط السعودية لنقل المواطنين العالقين في المغرب فيجب على المواطنين والمواطنات الذين يرغبون بالسفر إلى المملكة أن يمتلكوا تذاكر سفر على الخطوط السعودية وسارية المفعول.

وأكدت أن من لا يتوفر لديهم تذكرة سفر على طيران الخطوط السعودية من مدينة الدار البيضاء إلى المملكة فعليهم التوجه إلى مكتب مبيعات الخطوط السعودية بمدينة الدار البيضاء لشراء التذاكر.