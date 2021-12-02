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الكويت.. تطورات في قضية تمويل «حزب الله» وضبط متهمين جدد

الكويت.. تطورات في قضية تمويل «حزب الله» وضبط متهمين جدد
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر كويتية عن ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وأوضحت المصادر بحسب صحيفة “القبس الكويتية”، إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، وتم تصنيف القضية أمن دولة.

فيما أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه – على حد زعمهم-.

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