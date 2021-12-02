بتداولات 5.1 مليارات ريال.. مؤشر الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 10882 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 32.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10882.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والتطويرية الغذائية، وباعظيم، وتشب، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، ودور، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 5.59% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، ونسيج، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 566.66 نقطة ليقفل عند مستوى 22993.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1960 صفقة.