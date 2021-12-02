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مقترح في «الشورى» لإلغاء لائحة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية

مقترح في «الشورى» لإلغاء لائحة مهنة التعقيب لدى الجهات الحكومية
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تواصل – فريق التحرير:

يناقش مجلس الشورى الاثنين القادم، تقرير لجنة التجارة والاستثمار، في شأن مقترح إلغاء اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب على المعاملات لدى الجهات الحكومية، وفقاً لصحيفة “الرياض”.

وتتضمن اللائحة التنظيمية لمزاولة مهنة التعقيب، معاني العبارات والألفاظ الواردة بها، مع توفير سجلات منتظمة ومرقمة الصفحات لصاحب مكتب التعقيب، ويجب عدم التعديل أو الشطب في المستندات أو السجلات، وتوفير مندوب عن صاحب مكتب التعقيب للقيام بأعمال المكتب، ويحظر على صاحب مكتب التعقيب الإعلان عن نشاطه، كما يحظر ممارسة أعمال التعقيب مع المؤسسات والشركات، ويخضع مكتب التعقيب لإشراف وزارة التجارة الصناعة ورقابتها.

كما يناقش مجلس الشورى، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن مقترح نظام تداول النفايات الالكترونية والكهربائية والمعدات الميكانيكية المستعملة ومعالجتها واستخدامها.

 

 

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