الرياض.. الإطاحة بـ5 مواطنين سرقوا سيارات وأحرقوها بعد استخدامها في جرائمهم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سلب سيارات تحت تهديد السلاح.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بسناب شات، أن ذلك جاء بعد أن تمكنت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة، وهم 5 مواطنين، وضبط بحوزتهم 4 أسلحة نارية وممنوعات.

وأشارت إلى أن الجناة قاموا بإحراق السيارات المسروقة بعد استخدامها في اقتحام وسرقة المنازل وسلب العمالة.

وأكدت أنه جرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.