المكسيك تُعلن السيطرة على وباء كورونا.. ماذا فعلت؟

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده سيطرت على فيروس كورونا.

وأكد أوبرادور أمام حشد جماهيري أمس، أن السيطرة على الوباء، تمت من خلال حملات التلقيح المكثفة التي تمت على نطاق واسع، منذ بداية الجائحة، مؤكدًا أن هناك 86% من المكسيكيين الذين تفوق أعمارهم 18 عاما، محصنون جميعهم بالجرعتين، حسبما نقلت “سكاي نيوز”.

وأضاف أنه تم تلقيح جميع الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، مشيرًا إلى قرب انتشار حملات طبية واسعة، لإعطاء جرعات معززة بدءًا بالمسنين.

وأوضح أن الاقتصاد يتعافى من الأزمة الناجمة عن الوباء مما أدى إلى انكماش إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.5 في 2020.

سجلت المكسيك التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، 3.8 مليون إصابة بكورونا، بينما بلغ عدد الوفيات 294.428 حالة.