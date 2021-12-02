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روسيا تنشر صواريخ «باستيون» في جزيرة بالقرب من اليابان.. ما الأمر؟

روسيا تنشر صواريخ «باستيون» في جزيرة بالقرب من اليابان.. ما الأمر؟
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تواصل – وكالات:

نشرت روسيا ولأول مرة في التاريخ، منظومة صواريخ “باستيون” في جزيرة ماتوا، وسط مجموعة جزر الكوريل، المحاذية لليابان.

وذكر تلفزيون القوات المسلحة الروسية “زفيزدا” أنه تم نصب منظومة صواريخ “باستيون” وسط مجموعة جزر الكوريل من أجل تعزيز إمكانيات روسيا للدفاع عن النفس وخفر حدودها في المحيط الهادئ، حسب “سبوتنيك”.

من ناحيته، كشف الخبير العسكري إيفان كونوفالوف، عن السبب الرئيسي، وراء قرار نصب الصواريخ في “ماتوا “، مؤكدًا أن نشر صواريخ خفر السواحل وسط مجموعة جزر الكوريل يؤكد أن الجزر جزء من الأراضي الروسية، وأن روسيا تملك ما تدافع به عن أراضيها.

يأتي هذا في الوقت الذي تدعي فيه اليابان ملكية ثلاث جزر في جنوب مجموعة جزر الكوريل، كانت روسيا سلمتها إليها، مطلع القرن الماضي.

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