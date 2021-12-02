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توجيهات لجميع الوزارات والمصالح الحكومية بشأن التقارير السنوية

توجيهات لجميع الوزارات والمصالح الحكومية بشأن التقارير السنوية
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر عن صدور توجيهات إلى مختلف الوزارات والمصالح الحكومية بأن تتضمن التقارير السنوية لتلك الجهات كتابة نقاط الضعف والتحديات التي يواجهها الجهاز مع ذكر تأثيرها، من حيث النواحي التشغيلية والاستراتيجية الداخلية أو العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمل الجهاز العام إن وجدت مع توضيح ارتباط اختصاصات الوكالات والوحدات الإدارية بتحقيق الخطة الاستراتيجية.

وشددت التوجيهات بحسب “المدينة”، على طرح المقترحات أو البدائل التي ترى الجهة أنها من الممكن أن تساعد على نقاط الضعف، وتجاوز التحديات التي يواجهها، مع وضع تصور أولي لكيفية تنفيذها لضمان حسن سير العمل بجانب عرض آليات العمل الخاصة بخطط تحسين الخدمات، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير الكوادر البشرية، وترشيد المصروفات.

وتتضمن المتطلبات في التقرير الحكومية، عرض عقود المشروعات الموقعة، وموضوعاتها، وتكاليفها وسير العمل فيها، مقارنة بما ورد في الخطة الاستراتيجية، وسرد أعمال وإنجازات الجهاز التشغيلية والرأسمالية خلال السنة، مع ذكر أسماء المشروعات، ووصف المنجزات، وما لا يزال قيد الإنجاز، والأعمال التي لم يشرع في تنفيذها مع إيضاح الأثر الاقصادي والاجتماعي للعمل.

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