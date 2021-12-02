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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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توضيح مهم من «تنظيم المياه والكهرباء» للمستخدمين بشأن الشكاوى

توضيح مهم من «تنظيم المياه والكهرباء» للمستخدمين بشأن الشكاوى
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تواصل – فريق التحرير :

أوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اليوم الخميس، كيفية التصرف في حال عدم الرد على الشكوى.

وطالبت هيئة تنظيم المياه والكهرباء المستخدمين الذي قدموا شكاوى ولم يتلقوا ردا أو علاجا لمشكلتهم بالتواصل مع الهيئة عن طريق الموقع الإلكتروني.

جاء ذلك ردا على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “ماذا أفعل في حال تقدمت بشكوى لمقدم الخدمة الكهربائية تتعلق بالفواتير ولم تُعالج خلال 10 أيام أو لم أكن راض عن نتيجة المعالجة؟”.

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