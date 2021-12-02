الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

توقعات بكسوف كلي للشمس غير مشاهد بالمملكة

توقعات بكسوف كلي للشمس غير مشاهد بالمملكة
0

تواصل – فريق التحرير:

من المتوقع أن تشهد الكرة الأرضية يوم السبت القادم – بمشيئة الله – كسوفاً كلياً للشمس سيكون مشاهداً عبر القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، ولن يكون مشاهداً في المملكة أو الوطن العربي, في حين سيشاهَد جزئياً في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا وأستراليا، وهو الكسوف الثاني والأخير هذه العام.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن مراحل هذا الكسوف كافة ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الساعة 08:30 صباحاً حتى الساعة 12:37 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفق ما ذكرت صحيفة “المدينة”.

وأوضح أبو زاهرة أن هذا الكسوف يحدث بعيداً في القارة القطبية الجنوبية، فإن عدداً محدوداً جداً من الناس يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات سيتمكنون من مشاهدته.

يذكر أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر – بمشيئة الله – في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى في 15 ديسمبر 2039.

مواد ذات صلة

الليلة.. اجتماع كوكبي ثلاثي يُشاهد بالعين المجردة في سماء المملكة

الليلة.. اجتماع كوكبي ثلاثي يُشاهد بالعين المجردة في سماء المملكة

يشاهد بالعين المجردة.. فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب زحل الليلة

يشاهد بالعين المجردة.. فلكية جدة: القمر الأحدب يقترن بكوكب زحل الليلة

«القمر الوردي» يضيء سماء المملكة.. مشهد يتكرر مرة كل عام

«القمر الوردي» يضيء سماء المملكة.. مشهد يتكرر مرة كل عام

الخطر أكبر من المتوقع.. ذوبان الجليد يهدد الكرة الأرضية

الخطر أكبر من المتوقع.. ذوبان الجليد يهدد الكرة الأرضية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة