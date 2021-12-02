توقعات بكسوف كلي للشمس غير مشاهد بالمملكة

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من المتوقع أن تشهد الكرة الأرضية يوم السبت القادم – بمشيئة الله – كسوفاً كلياً للشمس سيكون مشاهداً عبر القارة القطبية الجنوبية “أنتاركتيكا”، ولن يكون مشاهداً في المملكة أو الوطن العربي, في حين سيشاهَد جزئياً في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا وأستراليا، وهو الكسوف الثاني والأخير هذه العام.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن مراحل هذا الكسوف كافة ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الساعة 08:30 صباحاً حتى الساعة 12:37 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وفق ما ذكرت صحيفة “المدينة”.

وأوضح أبو زاهرة أن هذا الكسوف يحدث بعيداً في القارة القطبية الجنوبية، فإن عدداً محدوداً جداً من الناس يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات سيتمكنون من مشاهدته.

يذكر أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر – بمشيئة الله – في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى في 15 ديسمبر 2039.