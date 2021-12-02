«Astra» الجديدة.. ألمانيا تعلن عن نقلة نوعية في عالم السيارات العائلية (فيديو)

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة أوبل الألمانية إحداث نقلة نوعية في عالم السيارات العائلية من خلال طرح سيارة “”Astra الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر المركبات تطورا هذا العام.

وأكد المصممون في الشركة أنهم حرصوا على أن تجمع “”Astra الجديدة في تصميمها البساطة وملامح التطور التقني بنفس الوقت، وفق “روسيا اليوم”.

وأشارت الشركة إلى أن التغييرات في السيارة الجديدة لم تقتصرعلى التصميم الخارجي فقط، بل حصلت على قمرة جديدة كليا من حيث التصميم والتقنيات، وجهزتها بزوج من الشاشات اللمسية بمقاس 10 بوصات ووضعت بشكل منحن لتوفر أكبر قدر من الرؤية وتكون عملية بالنسبة للسائق أثناء القيادة.

وأوضحت أن السيارة تم تجهيزها بأنظمة شحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB مختلفة تناسب جميع أنواع الأجهزة الذكية، وزودت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة، وانظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات.