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«جبهة تيغراي»: الحل الوحيد هو الإطاحة بالنظام الإثيوبي

«جبهة تيغراي»: الحل الوحيد هو الإطاحة بالنظام الإثيوبي
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تواصل – وكالات:

أعلن المتحدث باسم جبهة تيغراي المعارضة الإثيوبية، أن خيارهم الوحيد هو الإطاحة بالنظام الإثيوبي بالقوة، مشيرا إلى أن قوات الجبهة غادرت مناطق استراتيجية تكتيكيا لتنفيذ هجمات حاسمة استراتيجية أخرى.

ولقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أخبارا استثنائية أمس الأربعاء في خضم الحرب المستمرة في إثيوبيا منذ عام ضد قوات من إقليم تيغراي، حيث وصلت 157 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية إلى عاصمة الإقليم للمرة الأولى منذ أكثر من ستة أسابيع، بينما تتحرك قافلة مساعدات أخرى.

وتم تعليق هذه الرحلات في الثاني والعشرين من أكتوبر بعد أن أجبرت الغارات الجوية التي نفذتها الحكومة رحلة إنسانية تقل 11 راكبا على التخلي عن فكرة الهبوط في ميكيلي.

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