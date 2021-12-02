بعد 7 سنوات من اختفائها.. مهندس يكشف مفاجأة عن مكان تحطم الطائرة الماليزية

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قال مهندس طيران بريطاني: إنه تمكن باستخدام تقنية جديدة للتتبع والاقتفاء، من العثور على طائرة Boeing 777 التابعة لشركة الخطوط الماليزية، والتي اختفت عن الرادار بعد إقلاعها مساء 8 مارس 2014 من مطار كوالالمبور الدولي، في رحلة من 6 ساعات إلى العاصمة الصينية بكين، وعلى متنها 239 شخصا من 15 جنسية، بينهم طاقم من 12 ماليزيا.

وأوضح المهندس ريتشارد غودفري، عضو مؤسس لمجموعة تبحث عن حل لأحد أكبر ألغاز الطيران المدني، أن موقع تحطمها في المحيط الهندي على بعد 1920 كيلومترا إلى الغرب من ولاية Perth الأسترالية، حيث نفد وقودها عند 33.177 درجة جنوبا، مع 95.300 شرقا، فهوت إلى مثواها الأخير، وهو ما يعتقد به البروفسور Charitha Pattiaratchi رئيس قسم علوم المحيطات بجامعة University of Western Australia أيضا، بحسب “العربية نت”.

وكانت الوكالات العالمية قد نقلت قبل 3 أسابيع عن المهندس “غودفري” ما توصل إليه، ولكن من دون التفاصيل التي أضافها تقرير “التايمز” أمس، وأهمها أنه استخدم برنامجا جديدا للبحث في تفاعلات الطائرات مع موجات الراديو، ليصل إلى أن الحطام يجب أن يكون في منطقة قاع جبلية عمقها بجنوب المحيط الهندي 4000 متر تقريبا.