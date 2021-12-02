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بعد انتقادات واسعة.. اليابان تتراجع عن قرار الوقف الشامل لحجوزات الرحلات الدولية

بعد انتقادات واسعة.. اليابان تتراجع عن قرار الوقف الشامل لحجوزات الرحلات الدولية
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تواصل – وكالات:

سحبت الحكومة اليابانية طلبها لشركات الطيران بالتوقف عن قبول الحجوزات للرحلات الدولية الواردة لشهر ديسمبر الجاري، في أعقاب الانتقادات التي تفيد بأن الإجراء ضد سلالة “أوميكرون” المتحورة من فيروس كورونا يتجاوز الحد.

واعترف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الخميس، بأن إعلان وزارة النقل أمس تسبب في ارتباك الجمهور، وقال للصحفيين إنه أوعز للمسؤولين “بمراعاة كافية” لرغبات الناس في العودة إلى ديارهم.

وبموجب هذا الإجراء، كان المواطنون اليابانيون والمقيمون الأجانب لن يتمكنوا من العودة حتى عام 2022 المقبل ما لم يكن لديهم بالفعل حجوزات.

وفي السياق نفسه، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إن الوزارة سحبت الطلب.

وبعد هذه الخطوة، أعلنت شركة خطوط أول نيبون الجوية وشركة الخطوط الجوية اليابانية أنهما تستعدان لقبول بعض الحجوزات الجديدة للرحلات المتجهة إلى اليابان.

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