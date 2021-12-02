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«الصحة العالمية» تعتمد قراراً جديداً بشأن الاستجابة للأوبئة

«الصحة العالمية» تعتمد قراراً جديداً بشأن الاستجابة للأوبئة
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تواصل – واس:

اعتمدت الجمعية العامة للصحة العالمية اليوم قرارا بتوافق الآراء لوضع اتفاقية دولية ، للاستجابة بشكل أفضل للتهديدات الصحية العالمية والأوبئة في المستقبل .

وفي ختام أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة في جنيف اليوم، قررت جمعية الصحة العالمية إنشاء هيئة تفاوض حكومية دولية جديدة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية ، للبدء اعتبارا من أول يناير المقبل في عملية التفاوض لصياغة الصك الدولي الذي سيكون له إطارا ملزما قانونيا بالتوافق مع اللوائح الصحية العالمية .

ووصف مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم القرار بأنه تاريخي ويمثل فرصة لحماية الأجيال القادمة ويجعلهم أكثر أمانا من آثار الأوبئة، مشيراً إلى أن جائحة كوفيد19 سلطت الضوء على العديد من العيوب في النظام الصحي العالمي، وهذه الاتفاقية ستؤدي إلى تصحيح المسار .

ورحب الاتحاد الأوروبي بالقرار الذي سيغير الهيكل الصحي العالمي ، ويمكن المجتمع الدولي من الاستجابة الفورية للأوبئة بشكل جماعي .

كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار الذي وصفته بالخطوة بالغة الأهمية لتعزيز المسؤولية الجماعية لتحقيق الأمن الصحي العالمي، ودعت الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني إلى العمل لإحراز تقدم سريع نحو حل طويل الأجل للمشاكل المعقدة التي تواجه الأمن الصحي العالمي .

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