لمواجهة «كورونا» وتحوراته.. «السديس» يوجه بتكثيف الإجراءات الاحترازية في الحرمين

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الوكالات المختصة على ضرورة رفع الجاهزية وتكثيف الاستعدادات والإجراءات الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحوراته.

وأوضح “السديس”، أن هذه الإجراءات والاشتراطات الصحية تساهم في حفظ النفس وسلامتها، مشدداً على تطبيق كافة الاشتراطات والالتزام بها، وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين.

وأكد أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، داعياً الله عز وجل أن يزيح عنا هذه الجائحة وأن يوفق ولاة أمرنا ويسدد خطاهم.