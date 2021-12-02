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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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ارتدوا الملابس الشتوية.. «الحصيني» يتوقع: موجة برد متوسطة على هذه المناطق

ارتدوا الملابس الشتوية.. «الحصيني» يتوقع: موجة برد متوسطة على هذه المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس ، عبد العزيز الحصيني، أن تسود أجواء المملكة موجة برد متوسطة القوة، اعتباراً من مساء اليوم الخميس.

وتوقع الحصيني، أن تكون ذروة الموجة ستكون يومي السبت والأحد المقبلين، وستبدأ بالمنطقة الشمالية، إذ تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 3 و7 درجات، ثم المنطقة الوسطى والمرتفعات الجبلية وشرقها التي ستتراوح فيها ما بين 6 و12 درجة، والشرقية والمدينة المنورة ما بين 8 و17 درجة مئوية.

ونصح الأشخاص العازمين على الخروج ليلاً للبر والاستراحات في الأماكن المفتوحة بالمناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية بارتداء الملابس الشتوية.

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