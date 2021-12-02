إزالة «عيون القطط» من شوارع محافظة الخبر.. لهذا السبب

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من أجل الحفاظ على سلامة الطرق، وتعزيز السلامة المرورية، بدأت بلدية محافظة الخبر بإزالة عيون القطط والسيراميك من أمام مطبات التهدئة ومعابر المشاة، في عدد من الشوارع.

وقال رئيس بلدية المحافظة مشعل بن الحميدي الحربي، إنه تم البدء فعليا بإزالة “عيون القطط” من عدة مواقع بعد رصدها، ووضع برنامج عمل لإزالتها بالكامل واستبدالها بالدهانات الأرضية، حسب صحيفة “الرياض”.

وأوضح أن البلدية تعمل على رفع كفاءة السلامة المرورية، وتهدف من خلال تطبيق أفضل معايير السلامة المرورية، إلى خلق بيئة آمنة لمرتادي الطرق والمركبات، لافتًا إلى أن هذه المبادرة قوبلت بارتياح بالغ من قبل المواطنين والأهالي.