روسيا تكشف خطورة أسلحة أمريكا المتروكة بأفغانستان: خارج السيطرة

تواصل – وكالات:

قال ميكائيل أجاسانديان الممثل الروسي الدائم لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي: إن الأسلحة الحديثة التي تركها الجيش الأمريكي والناتو في أفغانستان تخلق مخاطر لا يمكن السيطرة عليها.

وأكد أن هذه الكميات الهائلة من الأسلحة الحديثة التي تركتها قوات التحالف الغربي، عند خروجها من أفغانستان، تشكل مخاطر كبيرة، لا يمكن لأحد أن يتصور ما تسببه من أخطار، حسب “روسيا اليوم”.

وكان الجيش الأمريكي، غادر مطار كابل، نهاية أغسطس، بعدما يقرب من 20 عاما من التواجود العسكري في أفغانستان، وذلك بعد دخلت حركة طالبان، إلى كابل في 15 أغسطس، وأعلنت أن الحرب قد انتهت.