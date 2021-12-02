متحدث «الصحة» يحسم الجدل: هل سنعود إلى الحجر؟

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حسم المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الجدل بشأن العودة إلى فرض الحجر والاحترازات الصحية المشددة في المملكة، بعد رصد حالة إصابة بالمتحور الجديد “أوميكرون”.

وقال “العبدالعالي”، خلال لقائه في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: “إن شاء الله لن نعود إلى الحجر والاحترازات الصحية المشددة، ولكن في مراحل سابقة عندما كان تظهر تحورات للفيروس أو موجات في العالم، كان الخوف أكبر بكثير من الموقف حالياً، أما الآن فالوضع تغير نظراً لتوفر اللقاحات ووعي المجتمع بعد استكمال أكثر من 22 مليون و300 ألف فرد التحصينات، وإقبال بعضهم على الجرعة التنشيطية”.

وشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وذلك لأن هناك نسبة في المجتمع لم تأخذ اللقاح أو أخذوا جرعة واحدة فقط، مشيراً إلى أن هناك فئات عمرية لم تأخذ اللقاح مثل الأطفال لأن اللقاحات لم تعتمد تلك الفئة، بالإضافة إلى فئات مستثناة صحيًا لا يناسبها أخذ اللقاح.