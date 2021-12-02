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خطأ طبي غريب.. جراح يبتر الساق الخاطئة لمريض!

خطأ طبي غريب.. جراح يبتر الساق الخاطئة لمريض!
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تواصل – وكالات :

فرضت محكمة نمساوية على طبيب جراح لم تكشف عن اسمه، غرامة مالية قدرها 2700 يورو، بعدما بتر الساق الخطأ لمريض مسن.

وقالت المحكمة بمدينة لينز في البيان الصادر بحق الجراح، إن الطبيب ارتكب خطأ جسيما بسبب الإهمال، حسبما نقلت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية.

وأرجع الجراح الخطأ الذي ارتكبه مع المريض الذي يبلغ من العمر 82 عاما، إلى وضعه علامة البتر على الساق السليمة، وقد اكتشف الأمر بعد مرور يومين على الجراحة التي أجراها بمستشفى ببلدة فريشتات.

وتعليقا على الحكم، قال الجراح: إن الخطأ وقع بسبب خلل في البيانات التي قدمت له بغرفة العمليات.

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