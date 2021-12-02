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الكشف عن رحلتين جويتين ساهمتا في نشر متحور «أوميكرون» عالمياً

الكشف عن رحلتين جويتين ساهمتا في نشر متحور «أوميكرون» عالمياً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هولندا أن 14 مسافرا وصلوا نهاية هذا الأسبوع من جنوب إفريقيا مصابون بسلالة أوميكرون، مشيرة إلى أن المتحور كان منتشرا في البلاد منذ الـ19 من نوفمبر الماضي، أي قبل أسبوع تقريبا من إعلان جنوب إفريقيا اكتشاف السلالة الجديدة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، فقد أفاد مسؤولو الصحة في البلاد أن المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد كان في العديد من الدول الأوروبية، ومع وصوله إلى البرازيل فإن ذلك يعني أن أوميكرون بات موجودا في كل قارات العالم ماعد القطب الجنوبي.

وأوضح خبراء أن 60 راكباً كانوا على متن الطائرتين الهولنديتين اللتين قدمتا من جنوب إفريقيا وحطتا الرحال في أمسترادم قد كان ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، وأن 14 منهم قد طالهم “أوميكرون” المثير للقلق.

كما كشف أحد الركاب عن أن المطار في جنوب إفريقيا كان مكتظاً بالمسافرين، دون أي التزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات أو مراعاة للتباعد الاجتماعي.

بدوره، علّق عالم الفيروسات الإيطالي البارز في جامعة ميلانو، فابريزيو بريغلياسكو، أن هؤلاء المسافرين جابوا العالم دون أن يُعرف من أين التقط أحدهم أو بعضهم المتحور الجديد، مشدداً على أنه كان يجب عزل جميع الركاب ومراقبتهم عن كثب لمدة 7 إلى 10 أيام حتى التأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد.

كما أضاف أنه لو كان متحور أوميكرون شديد العدوى، فإن تلك الرحلتين كانتا عبارة عن “قنبلة متفجرة” باعتبار أن بعض المسافرين كان لديهم وجهات أخرى بعد الوصول إلى أمستردام.

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